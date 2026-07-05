Náutico ganó el triangular U15 en La Plata y pasó de ronda en el Federal

El equipo de Cadetes del Club Náutico San Pedro ganó el triangular correspondiente a la Primera Fase de la Región Sudeste de la Liga Federal de Formativas organizada por la Conferederación Argentina de Básquetbol.

Los dirigidos por Augusto Carugatti vencieron con claridad a Náutico Zárate por 69 a 57, con 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias de Rafael Marzoratti, 15 puntos de Ignacio Caffaratti, y 12 de Sebastián Rey.

De tal forma, con la victoria del sábado por la noche ante el local Banco Provincia (que venía invicto a lo largo del año) se aseguraron el primer puesto del triangular y pasaron a la próxima instancia.

Entre los primeros clasificados en otras zonas del país ya se encuentran Bahiense del Norte (Bahía Blanca), Gimnasia de Rosario y Atenas de Córdoba, entre otros.