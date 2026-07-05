Náutico ganó el triangular U15 en La Plata y pasó de ronda en el Federal

El Consorcio de Gestión del Puerto San Pedro confirmó el inicio de las obras de dragado de mantenimiento en el vaso portuario. Esta intervención resulta clave para asegurar la operatividad de la terminal bonaerense y garantizar la seguridad en las maniobras de ingreso y egreso de los buques mercantes. Como parte del protocolo para dar marcha a las tareas, la empresa adjudicataria Dragados Argentinos DASA S.A. completó las presentaciones formales ante la Prefectura Naval Argentina. Entre estas acciones se incluyó la solicitud para determinar la profundidad previa del vaso y la notificación formal del inicio de las actividades, bajo la correspondiente autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El plan de trabajo estipula la remoción de un volumen aproximado de 100.000 metros cúbicos de sedimentos. Para esta tarea se desplegó la draga DASA I, la cual se encargará de la extracción, mientras que el material obtenido será refulado en el sector de vuelco que...
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El equipo de Cadetes del Club Náutico San Pedro ganó el triangular correspondiente a la Primera Fase de la Región Sudeste de la Liga Federal de Formativas organizada por la Conferederación Argentina de Básquetbol.
Los dirigidos por Augusto Carugatti vencieron con claridad a Náutico Zárate por 69 a 57, con 18 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias de Rafael Marzoratti, 15 puntos de Ignacio Caffaratti, y 12 de Sebastián Rey.
De tal forma, con la victoria del sábado por la noche ante el local Banco Provincia (que venía invicto a lo largo del año) se aseguraron el primer puesto del triangular y pasaron a la próxima instancia.
Entre los primeros clasificados en otras zonas del país ya se encuentran Bahiense del Norte (Bahía Blanca), Gimnasia de Rosario y Atenas de Córdoba, entre otros.
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