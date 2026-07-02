Un menor de 14 años fue aprehendido tras robar un cartel pizarra de un comercio

El equipo de salud pública local, coordinado por la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Dra. Silvana Morales, continúa desarrollando operativos territoriales destinados a la aplicación de la vacuna antigripal y al completamiento de las dosis de calendario para los vecinos de San Pedro. En el marco de estas acciones de prevención, el pasado domingo se desplegó una campaña intensiva en las instalaciones del Paseo Público. Durante la jornada, el personal sanitario administró dosis contra la gripe, la neumonía y diversas vacunas contempladas en el calendario nacional obligatorio.
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Un menor de 14 años fue aprehendido anoche por personal policial en la intersección de la calle Benefactora Sampedrina y el Boulevard Moreno, luego de haber sido sorprendido con un cartel de tipo pizarra que había sustraído momentos antes de un comercio local.
De acuerdo a las fuentes policiales, el hecho delictivo se produjo en un establecimiento comercial ubicado a la altura de la calle Lavalle al 1200. Tras registrarse la sustracción del elemento, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo en las inmediaciones que permitió localizar y detener al implicado con el objeto en su poder.
A raíz del procedimiento, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó formalmente imputado por el delito de hurto. Posteriormente, las autoridades policiales dieron intervención a la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Nicolás, bajo cuya órbita quedó el menor a disposición.
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