Continúan los operativos de vacunación en el Paseo Público y la zona de islas

El equipo de salud pública local, coordinado por la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Dra. Silvana Morales, continúa desarrollando operativos territoriales destinados a la aplicación de la vacuna antigripal y al completamiento de las dosis de calendario para los vecinos de San Pedro.

En el marco de estas acciones de prevención, el pasado domingo se desplegó una campaña intensiva en las instalaciones del Paseo Público. Durante la jornada, el personal sanitario administró dosis contra la gripe, la neumonía y diversas vacunas contempladas en el calendario nacional obligatorio.

Asimismo, la cobertura de vacunación se extendió hacia los sectores rurales y ribereños con una visita especial a la escuela ubicada en la zona de islas. Para efectivizar este abordaje, los profesionales de la salud fueron trasladados por personal de la Prefectura Naval Argentina y contaron con el acompañamiento del área de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.