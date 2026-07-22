Un joven demorado en Río Tala con drogas en su poder



Un joven de 21 años fue demorado por efectivos del Destacamento Policial de Río Tala, tras hallar en su poder pequeñas dosis de estupefacientes durante un patrullaje preventivo en la vía pública. Un joven de 21 años fue demorado por efectivos del Destacamento Policial de Río Tala, tras hallar en su poder pequeñas dosis de estupefacientes durante un patrullaje preventivo en la vía pública.

La intervención se concretó sobre la calle Lavalle, entre Rivadavia y Güemes, donde el personal policial procedió a interceptar e identificar al transeúnte.

Al realizar la requisa correspondiente, los agentes encontraron dos envoltorios plásticos que contenían cocaína y marihuana en cantidades para consumo personal.

La Fiscalía en turno dispuso la incautación de las sustancias, la notificación del inicio de las actuaciones judiciales para el implicado y su inmediata puesta en libertad.