Un joven demorado en Río Tala con drogas en su poder

La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro relanzó la disponibilidad de plantas de rosas saneadas y libres de los principales virus que afectan al cultivo en la región, en el marco de un proyecto iniciado hace más de una década en conjunto con el sector productivo local y la Cámara de Viveristas. La iniciativa, surgida con el propósito de conformar un lote de referencia de alta calidad sanitaria y establecer protocolos de conservación en el tiempo, permite ofrecer ejemplares que presentan mayor vigor, floración optimizada y mayor longevidad. Cada planta entregada dispone de identificación varietal, trazabilidad, sello de calidad y un código QR con la ficha técnica correspondiente, destacándose entre la oferta variedades como Iceberg, Europeana, Charles Aznavour, Papá Meilland, Rouge Meilland, Mr. Lincoln, Jubile du Prince de Monaco y Cristóbal Colón.
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Un joven de 21 años fue demorado por efectivos del Destacamento Policial de Río Tala, tras hallar en su poder pequeñas dosis de estupefacientes durante un patrullaje preventivo en la vía pública.
La intervención se concretó sobre la calle Lavalle, entre Rivadavia y Güemes, donde el personal policial procedió a interceptar e identificar al transeúnte.
Al realizar la requisa correspondiente, los agentes encontraron dos envoltorios plásticos que contenían cocaína y marihuana en cantidades para consumo personal.
La Fiscalía en turno dispuso la incautación de las sustancias, la notificación del inicio de las actuaciones judiciales para el implicado y su inmediata puesta en libertad.
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