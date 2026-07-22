La Escuela Municipal de Softbol participó el Campeonato Nacional Infantil

La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Pedro relanzó la disponibilidad de plantas de rosas saneadas y libres de los principales virus que afectan al cultivo en la región, en el marco de un proyecto iniciado hace más de una década en conjunto con el sector productivo local y la Cámara de Viveristas. La iniciativa, surgida con el propósito de conformar un lote de referencia de alta calidad sanitaria y establecer protocolos de conservación en el tiempo, permite ofrecer ejemplares que presentan mayor vigor, floración optimizada y mayor longevidad. Cada planta entregada dispone de identificación varietal, trazabilidad, sello de calidad y un código QR con la ficha técnica correspondiente, destacándose entre la oferta variedades como Iceberg, Europeana, Charles Aznavour, Papá Meilland, Rouge Meilland, Mr. Lincoln, Jubile du Prince de Monaco y Cristóbal Colón.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Escuela Municipal de Softbol compitió por primera vez en el 29° Campeonato Nacional de Softbol Infantil, certamen que reunió a delegaciones y selectivos de diferentes provincias.
El plantel, conformado por niños y niñas que se forman en el espacio deportivo local, disputó sus encuentros frente a representativos de todo el país, sumando así su primera experiencia oficial en una competencia de escala nacional.
Durante el desarrollo del torneo, la delegación local destacó por el compromiso, la dedicación y el espíritu de equipo puestos de manifiesto en cada jornada competitiva.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones