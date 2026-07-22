La Escuela Municipal de Softbol participó el Campeonato Nacional Infantil

La Escuela Municipal de Softbol compitió por primera vez en el 29° Campeonato Nacional de Softbol Infantil, certamen que reunió a delegaciones y selectivos de diferentes provincias.

El plantel, conformado por niños y niñas que se forman en el espacio deportivo local, disputó sus encuentros frente a representativos de todo el país, sumando así su primera experiencia oficial en una competencia de escala nacional.

Durante el desarrollo del torneo, la delegación local destacó por el compromiso, la dedicación y el espíritu de equipo puestos de manifiesto en cada jornada competitiva.