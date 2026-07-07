Un hombre con problemas psiquiátricos destrozó autos a piedrazos, dañó vidrieras e hirió a un transeúnte (Video)

Un hombre de 43 años fue aprehendido anoche en pleno centro de la ciudad luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública, donde atacó a piedrazos a vehículos estacionados y en movimiento, provocó destrozos en las vidrieras de comercios e instituciones y agredió a una persona.

Según informaron fuentes policiales, el implicado padece problemas de salud mental y adicciones, y ya contaba con una orden de internación urgente.

La sucesión de incidentes comenzó en la intersección de las calles Balcarce y Bartolomé Mitre. Efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudieron al lugar ante las alertas por un hombre que se encontraba en un avanzado estado de alteración. El individuo comenzó a arrojar piedras de forma indiscriminada contra los automóviles estacionados sobre Boulevard Moreno, dejando como saldo al menos cuatro vehículos con sus cristales destruidos, entre ellos el de la Secretaria de Gobierno Candelaria Cuscuela y el de un comerciante de la zona.

Los desmanes también afectaron a la infraestructura comercial e institucional del radio céntrico. Los voceros detallaron que se constataron daños materiales en la vidriera de Pardo Hogar, ubicado en la esquina de Mitre y Balcarce, así como en el frente de un instituto situado en la intersección de 25 de Mayo y Balcarce.

Tras lograr la reducción y aprehensión del agresor, las autoridades cruzaron sus datos y confirmaron que pesaba sobre él un oficio judicial que disponía su internación urgente en el nosocomio local debido a su cuadro de salud de base.

En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la inmediata activación del protocolo de salud mental. El hombre fue trasladado al hospital municipal, donde permanece internado bajo custodia policial para recibir la asistencia médica correspondiente.