La Libertad Avanza presentó un proyecto para actualizar el programa municipal de respuesta al VIH y otras infecciones

  El bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza presentó un proyecto de ordenanza destinado a modernizar el marco normativo local sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis.  La iniciativa propone derogar la actual Ordenanza 5275 para adecuar las políticas públicas locales a los avances científicos y a las leyes nacionales vigentes, como la Ley de Respuesta Integral al VIH 27.675.

Choque entre una moto y una camioneta en el cruce de avenidas

 


Un accidente de tránsito se registró en la intersección de Boulevard Moreno y Avenida 11 de Septiembre, donde colisionaron una camioneta y una motocicleta. A pesar del fuerte impacto, los ocupantes del rodado menor resultaron ilesos.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger de color blanca, conducida por un hombre de 90 años, impactó por razones que se tratan de establecer contra una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos. En el vehículo de menor porte se desplazaban un hombre de 37 años y una mujer de 27 años.

Al lugar del siniestro acudió personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), que coordinó las tareas de asistencia. Por precaución, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital local, donde los médicos de guardia constataron que no presentaban lesiones de gravedad.

Al no registrarse heridos, las partes involucradas procedieron a realizar los trámites correspondientes para saldar los daños materiales a través de sus respectivas empresas de seguros.