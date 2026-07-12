Un auto sufrió daños por un incendio tras un desperfecto eléctrico

Un automóvil sufrió pérdidas materiales parciales este sábado por la tarde tras originarse un incendio en la intersección de las calles Rivadavia y Arnaldo. El siniestro se desató como consecuencia de un desperfecto eléctrico en el motor del vehículo.

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) se desplazó de inmediato hasta el lugar del hecho, donde constató que el foco ígneo afectaba a un automóvil Renault Clio, de acuerdo con los datos recabados en el procedimiento. El rodado es propiedad de una mujer de 31 años que se encontraba a bordo al momento de iniciarse el fuego.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios asistió rápidamente a la esquina señalada y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran a la totalidad de la carrocería o a propiedades linderas. La conductora y única ocupante del vehículo resultó ilesa del incidente, registrándose exclusivamente daños de carácter material en la unidad de transporte.