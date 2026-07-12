Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Un auto sufrió daños por un incendio tras un desperfecto eléctrico

 


Un automóvil sufrió pérdidas materiales parciales este sábado por la tarde tras originarse un incendio en la intersección de las calles Rivadavia y Arnaldo. El siniestro se desató como consecuencia de un desperfecto eléctrico en el motor del vehículo.

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) se desplazó de inmediato hasta el lugar del hecho, donde constató que el foco ígneo afectaba a un automóvil Renault Clio, de acuerdo con los datos recabados en el procedimiento. El rodado es propiedad de una mujer de 31 años que se encontraba a bordo al momento de iniciarse el fuego.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios asistió rápidamente a la esquina señalada y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran a la totalidad de la carrocería o a propiedades linderas. La conductora y única ocupante del vehículo resultó ilesa del incidente, registrándose exclusivamente daños de carácter material en la unidad de transporte.