Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Vuelve el intercambio de figuritas al Paseo Público junto a la feria y shows en vivo

 


El Paseo Público Municipal es escenario este domingo de una nueva jornada de intercambio de figuritas del álbum del Mundial, una iniciativa pensada para que los coleccionistas locales puedan acercarse a completar sus ejemplares. 

En paralelo al encuentro de intercambio, el espacio comunitario contará con el despliegue de la feria de artesanos y emprendedores, dispuesta especialmente para quienes deseen adquirir obsequios de cara a la próxima celebración del Día del Amigo.

La propuesta de la jornada se completará con la apertura de un patio gastronómico con diversas opciones culinarias y el desarrollo de espectáculos musicales en vivo sobre el escenario principal. Desde la organización recordaron que el acceso a todo el predio y a los espectáculos es libre y gratuito para el público en general.