Vuelve el intercambio de figuritas al Paseo Público junto a la feria y shows en vivo

El Paseo Público Municipal es escenario este domingo de una nueva jornada de intercambio de figuritas del álbum del Mundial, una iniciativa pensada para que los coleccionistas locales puedan acercarse a completar sus ejemplares.

En paralelo al encuentro de intercambio, el espacio comunitario contará con el despliegue de la feria de artesanos y emprendedores, dispuesta especialmente para quienes deseen adquirir obsequios de cara a la próxima celebración del Día del Amigo.

La propuesta de la jornada se completará con la apertura de un patio gastronómico con diversas opciones culinarias y el desarrollo de espectáculos musicales en vivo sobre el escenario principal. Desde la organización recordaron que el acceso a todo el predio y a los espectáculos es libre y gratuito para el público en general.