Tres hombres con pedidos de captura y paradero fueron aprehendidos en operativos policiales

Tres hombres que registraban distintos impedimentos legales vigentes fueron aprehendidos en las últimas horas por personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro durante diversos operativos de control e identificación en la vía pública, quedando todos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

El primero de los procedimientos se concretó en la intersección de las calles Dávila y Sargento Selada. En ese lugar, los efectivos identificaron y aprehendieron a un joven de 22 años que poseía un pedido de captura activa dictado el 19 de marzo de 2025. La medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Nicolás en el marco de una causa por robo. Luego de cumplimentarse las actuaciones de rigor, la fiscalía interviniente ordenó su comparecencia a primera audiencia en sede judicial y dictaminó su posterior libertad.

Por otra parte, en un operativo desarrollado en la esquina de Cruz Roja y Casella, la policía identificó a un hombre de 24 años sobre quien pesaba un pedido de paradero activo por una causa de hurto, tramitada ante el Juzgado de Garantías N.º 2 de San Nicolás. Tras consultar con el magistrado, se dispuso la notificación formal para que el implicado comparezca a primera audiencia en día y horario hábil, tras lo cual recuperó la libertad.

Finalmente, durante la madrugada de hoy, las fuerzas de seguridad efectivizaron la detención de un hombre de 28 años en el cruce de San Martín y Rafael Obligado. Al verificar sus datos, se constató que registraba una captura activa con fecha del 3 de febrero de 2026, requerida por el Juzgado Correccional N.º 1 de San Nicolás en una causa caratulada como rebeldía, amenazas agravadas y desobediencia en concurso real. El imputado permanece alojado en la dependencia policial a la espera de las directivas definitivas del magistrado interviniente.