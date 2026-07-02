La Agrupación Mallorca celebró sus 60 años junto a la comunidad y autoridades

La Agrupación Mallorca San Pedro conmemoró sus 60 años de historia con una emotiva celebración oficial en su sede institucional, un acontecimiento que reunió a la comunidad balear, socios y autoridades para honrar seis décadas de profunda identidad, compromiso y preservación cultural en la región.

El evento central estuvo marcado por el reconocimiento al valor humano de la entidad y su rol fundamental como puente permanente entre San Pedro, Mallorca y España. Durante la jornada conmemorativa, los asistentes compartieron una agenda de actividades que incluyó el descubrimiento de una placa alusiva al aniversario, el intercambio de presentes institucionales y la inauguración de una muestra de arte especialmente diseñada para recorrer la rica trayectoria histórica de la institución.

La trascendencia del aniversario quedó reflejada en el acompañamiento de destacadas figuras diplomáticas y gubernamentales. La ceremonia contó con la participación especial del embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, junto al vicecónsul honorario de España en San Pedro, Gustavo González Truyols, y el presidente de la Agrupación, Mauro Nahuel Crivelli. En representación del Ejecutivo local, asistió la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, quien transmitió el saludo del intendente Cecilio Salazar.

Desde la administración municipal se enalteció la pertenencia comunitaria de la agrupación y su invaluable aporte al acervo cultural sampedrino. En ese sentido, las autoridades destacaron cómo la Agrupación Mallorca ha enriquecido la agenda local a lo largo de los años, consolidando festividades que ya forman parte del patrimonio y la tradición del partido, tales como la emblemática Quema del Demonio y la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina.