Tres demorados y secuestro de armas por la brutal agresión en una plaza de Gobernador Castro

Personal policial del Destacamento de Gobernador Castro, en colaboración con el Gabinete Táctico Operativo (GTO), la Estación de Policía Comunal (EPC) y la SubDDI Baradero–San Pedro, llevó a cabo dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás en el marco de una investigación penal por el delito de lesiones leves, un hecho que cobró trascendencia pública a través de su difusión en redes sociales.

El primero de los procedimientos se cumplimentó en un domicilio situado sobre la calle Simón Bolívar sin número. Dicho operativo arrojó un resultado positivo para la causa, lográndose el secuestro de una campera y un pantalón de color negro, indumentaria que habría sido utilizada al momento de registrarse la agresión investigada.

En tanto, el segundo allanamiento se ejecutó en una vivienda ubicada en la parte trasera del mismo predio, donde las fuerzas de seguridad también obtuvieron un saldo positivo. En este inmueble se concretó la demora de tres jóvenes, uno de 21 años y dos de 24 años de edad. Asimismo, el personal interviniente procedió a incautar un arma blanca, un caño galvanizado y prendas de vestir adicionales que presuntamente portaban los autores materiales del ilícito.

Finalmente, las autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de San Pedro avalaron las actuaciones del personal policial y dispusieron el secuestro formal de todos los elementos probatorios hallados. En tanto, ordenaron la notificación formal de la formación de la causa para los tres implicados, bajo los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, tras lo cual recuperaron la libertad.