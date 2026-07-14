Trabajadores municipales inician un nuevo paro de 48 horas por la demora en el pago del aguinaldo

Los gremios que nuclean a los empleados municipales de San Pedro iniciarán este miércoles un paro de actividades por 48 horas en reclamo por la demora en el pago de la primera cuota del sueldo anual complementario. La medida de fuerza, convocada de manera conjunta por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), paralizará la atención en las dependencias públicas durante el miércoles y el jueves.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales expresaron su malestar ante la falta de certezas sobre la fecha de efectivización del medio aguinaldo. Representantes gremiales señalaron que la postergación en el cronograma de pagos afecta de manera directa el bolsillo de los trabajadores en un contexto económico complejo, lo que motivó la decisión de profundizar las medidas de fuerza tras agotar las instancias de diálogo preliminares con el Ejecutivo local.

La primera jornada de protesta coincidirá además con el paro por 24 horas dispuesto por la Asociación de Médicos de la República Argentina (CICOP) seccional San Pedro. Esta confluencia de reclamos resentirá severamente la atención en el Hospital Subzonal de Agudos Dr. Emilio Ruffa y en los centros de salud de las diferentes localidades del partido, donde solo se garantizará la cobertura de las guardias mínimas de urgencia y la atención de pacientes internados.

Desde el gobierno municipal no se ha emitido aún un pronunciamiento oficial respecto a la fecha concreta en la que se realizarán los depósitos correspondientes al aguinaldo. Fuentes del sector administrativo deslizaron que se encuentran gestionando recursos extraordinarios ante la provincia para destrabar el conflicto y normalizar el esquema de pagos a la brevedad.