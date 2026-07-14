"San Pedro Puede" pide informes sobre las tareas de prevención ante el fenómeno de El Niño

El bloque de concejales "San Pedro Puede" presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre las acciones de prevención, planificación y mitigación del riesgo hidrometeorológico adoptadas ante las proyecciones del fenómeno climático El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) para el período 2026/2027. La iniciativa lleva la firma de los ediles Ariel Rey y Mariana Reynoso.

El pedido se fundamenta en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de organismos internacionales de referencia, los cuales advierten una probabilidad cercana al 100% de continuidad del fenómeno durante el trimestre en curso y un 63% de posibilidades de que alcance una intensidad "muy fuerte" entre noviembre de este año y enero del próximo. Asimismo, los autores del proyecto mencionaron los modelos hidrológicos que anticipan un incremento progresivo en los caudales de los grandes ríos de la Cuenca del Plata hacia la primavera, situación que podría ubicar los niveles por encima del umbral de alerta y evacuación en la región.

En el plano normativo, el texto legislativo destaca que el Gobierno Nacional formalizó el "Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027" a través de la Resolución 559 de la cartera de Seguridad, incluyendo a la provincia de Buenos Aires en el esquema operativo. Bajo el principio de subsidiariedad de la normativa de Protección Civil, la norma establece que el municipio constituye el primer eslabón de respuesta ante emergencias, debiendo coordinar las tareas previas de preparación durante la ventana de tiempo previa al impacto hídrico.

Los concejales opositores expresaron su preocupación por la falta de información oficial respecto a las medidas adoptadas a nivel local, marcando un contraste con distritos vecinos que ya iniciaron sus respectivos esquemas de prevención. En ese sentido, hicieron especial hincapié en la necesidad de resguardar los sectores del partido históricamente vulnerables a las crecidas del río Paraná, tales como la zona de islas y el barrio Las Canaletas.

El proyecto de comunicación otorga un plazo de quince días hábiles al Ejecutivo para que responda a un cuestionario que abarca diez puntos específicos sobre la gestión del riesgo local. Entre los requerimientos se solicita precisar si existe un plan de contingencia específico vigente, el estado de los protocolos de evacuación y refugios temporales, y la actualización del censo de población en situación de vulnerabilidad en zonas inundables.

La solicitud indaga sobre el estado de la articulación formal del municipio con Defensa Civil y con la Agencia Federal de Emergencias. Los ediles requirieron además detalles respecto a las tareas de mantenimiento y limpieza en desagües pluviales y canales urbanos, la inspección de puentes y sistemas de bombeo, la vigencia de convenios logísticos para asistencia humanitaria y la eventual realización de simulacros institucionales del Comité de Emergencia local.