Secuestran una motocicleta por ruidos molestos en un nuevo operativo de control vehicular

Personal de la Dirección de Tránsito, en colaboración con efectivos policiales, secuestró una motocicleta equipada con un doble caño de escape antirreglamentario durante un dispositivo de control público. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Sarmiento y Las Heras, luego de detectarse que el rodado generaba ruidos de gran intensidad al circular, violando las normativas vigentes de contaminación acústica.

Según informaron fuentes oficiales vinculadas al operativo, el conductor del motovehículo, un ciudadano mayor de edad, fue debidamente interceptado e identificado por las autoridades en el lugar.

Luego de labrarse las actas de infracción correspondientes por la alteración del diseño original del escape, el vehículo fue retenido y trasladado al depósito. El rodado quedó formalmente a disposición del Juzgado de Faltas de turno, tribunal que determinará las sanciones y multas comerciales pertinentes para su posterior restitución.