Segunda jornada de "Calle Patria", Mercados Bonaerenses y camiones comunitarios frente a la Plaza Constitución

  Con una variada agenda de actividades recreativas, comerciales y culturales, este sábado se lleva a cabo la segunda jornada del programa "Calle Patria". La propuesta tiene lugar nuevamente sobre calle Pellegrini, en el sector ubicado frente a la Plaza Constitución y el Palacio Municipal El evento congrega una feria de emprendedores, carros gastronómicos, espectáculos musicales en vivo y un sector de entretenimientos infantiles que incluye inflables y espacios de arte.  Asimismo, la cantina del predio se encuentra bajo la coordinación de los representantes de Paraná Fútbol Club. En paralelo, los asistentes pueden disfrutar de una exhibición especial de autos antiguos.

Secuestran una motocicleta por ruidos molestos en un nuevo operativo de control vehicular

 


Personal de la Dirección de Tránsito, en colaboración con efectivos policiales, secuestró una motocicleta equipada con un doble caño de escape antirreglamentario durante un dispositivo de control público. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Sarmiento y Las Heras, luego de detectarse que el rodado generaba ruidos de gran intensidad al circular, violando las normativas vigentes de contaminación acústica.

Según informaron fuentes oficiales vinculadas al operativo, el conductor del motovehículo, un ciudadano mayor de edad, fue debidamente interceptado e identificado por las autoridades en el lugar.

Luego de labrarse las actas de infracción correspondientes por la alteración del diseño original del escape, el vehículo fue retenido y trasladado al depósito. El rodado quedó formalmente a disposición del Juzgado de Faltas de turno, tribunal que determinará las sanciones y multas comerciales pertinentes para su posterior restitución.