Secuestran una motocicleta por ruidos molestos en un nuevo operativo de control vehicular

Segunda jornada de "Calle Patria", Mercados Bonaerenses y camiones comunitarios frente a la Plaza Constitución
Segunda jornada de "Calle Patria", Mercados Bonaerenses y camiones comunitarios frente a la Plaza Constitución
Con una variada agenda de actividades recreativas, comerciales y culturales, este sábado se lleva a cabo la segunda jornada del programa "Calle Patria". La propuesta tiene lugar nuevamente sobre calle Pellegrini, en el sector ubicado frente a la Plaza Constitución y el Palacio Municipal El evento congrega una feria de emprendedores, carros gastronómicos, espectáculos musicales en vivo y un sector de entretenimientos infantiles que incluye inflables y espacios de arte. Asimismo, la cantina del predio se encuentra bajo la coordinación de los representantes de Paraná Fútbol Club. En paralelo, los asistentes pueden disfrutar de una exhibición especial de autos antiguos.