Los gremios de empleados municipales iniciarán este martes un paro de actividades por 48 horas en reclazo a la última oferta salarial del Ejecutivo y ante la falta de fondos para abonar el medio aguinaldo. La huelga, que se extenderá hasta el miércoles inclusive, confluirá de manera simultánea con una medida de fuerza ya programada por los médicos enrolados en Cicop. La decisión sindical se adoptó luego de que las autoridades admitieran en la Mesa de Relaciones Laborales que los haberes mensuales se depositarán este martes mediante un descubierto bancario del Banco Provincia gestionado por el Intendente Cecilio Salazar y el Secretario de Economía Roberto Borgo.
Secuestran una camioneta a un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia sobre la Ruta 9
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Una camioneta fue secuestrada y a su conductor se le retuvo la licencia de conducir en la mañana de ayer, luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado sobre la colectora de la Ruta Nacional Nº 9.
El procedimiento estuvo a cargo del personal del Destacamento Policial de Río Tala, que trabajó en conjunto con los efectivos del Destacamento Vial San Pedro. En el operativo, los uniformados interceptaron una camioneta Ford Ranger que era guiada por un hombre de 45 años.
Al realizarse el test correspondiente, el conductor arrojó un resultado punible para los niveles de alcohol en sangre permitidos por la normativa vigente de Alcohol Cero de la provincia de Buenos Aires. A raíz de la infracción, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro inmediato del vehículo y a la correspondiente retención de la licencia de conducir del automovilista.
En el caso tomó intervención el Juzgado de Faltas local, organismo que determinará las sanciones y multas económicas pertinentes para el infractor.
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