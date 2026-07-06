Dos hombres quedaron detenidos tras violar una perimetral y amenazar a familiares

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad tras intervenir en episodios de violencia familiar y de género, quedando ambos alojados en los calabozos de la Estación de Policía Comunal bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11.

El primero de los procedimientos ocurrió durante la noche de ayer, luego de que una mujer alertara a las fuerzas de seguridad sobre la presencia de su expareja en su domicilio, situación que representaba una flagrante violación a una restricción perimetral de acercamiento dictada previamente por la Justicia. Al arribar el personal policial al inmueble, el presunto infractor, un hombre de 36 años, intentó darse a la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los uniformados. El acusado fue trasladado a la seccional local, donde se lo notificó del inicio de una causa penal por el delito de desobediencia.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, un joven de 18 años fue arrestado en el marco de un aparente conflicto familiar. El personal policial acudió a una vivienda tras recibir un llamado de alerta a través del sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar para intervenir en la disputa, los efectivos presenciaron el momento exacto en que el muchacho profería graves amenazas contra la integridad de su padrastro, un hombre de 40 años.

Ante la situación de flagrancia, los agentes procedieron a la inmediata aprehensión del agresor. Al igual que en el caso anterior, el implicado fue conducido a la dependencia policial, donde quedó formalmente imputado en una causa caratulada como amenazas y a la espera de las correspondientes diligencias judiciales de la fiscalía en turno.