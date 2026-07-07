Secuestran un revólver y una pistola de grueso calibre tras un allanamiento por amenazas agravadas

Un operativo policial conjunto derivó en el secuestro de dos armas de fuego y la aprehensión de una mujer de 54 años en el marco de una investigación por amenazas agravadas. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle 9 de Julio al 2000, en la zona urbana de San Pedro.

La medida judicial fue cumplimentada por efectivos del Gabinete Criminológico de la Comisaría de San Pedro en forma coordinada con personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Pedro - Baradero.

Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de un revólver calibre 22 y una pistola calibre 9 milímetros, la cual se encontraba cargada con seis municiones intactas en su interior. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

La moradora del lugar fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción local en turno. Las autoridades judiciales intervinientes ordenaron el secuestro formal del armamento y dispusieron la notificación de la formación de la causa para la imputada por el delito que motivó el allanamiento.