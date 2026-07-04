Secuestran un equino atado en un lugar no permitido en La Tosquera

Personal policial del Destacamento de La Tosquera incautó un equino que se encontraba atado en la vía pública en un sector no permitido, en flagrante infracción a las normativas vigentes del municipio local.

El procedimiento se llevó a cabo sobre la calle Laprida de la mencionada localidad. Según informaron fuentes policiales, el animal, un equino de pelaje tordillo blanco, se hallaba en un espacio no autorizado, lo que motivó la inmediata intervención de los efectivos en el marco del cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 6499, específicamente en sus artículos 2 y 3.

Luego de asegurar las condiciones del animal, se dispuso su traslado hacia el depósito de inspección municipal para su correspondiente resguardo. En el caso tomó intervención el Juzgado de Faltas local, organismo que determinará las sanciones correspondientes para los propietarios del equino por la falta cometida.