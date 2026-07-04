La Policía Comunal desplegó operativos de prevención en San Pedro y las localidades

Personal policial de la Estación de Policía Comunal (EPC) llevó adelante durante la jornada de ayer, viernes, una serie de operativos preventivos de seguridad en distintos sectores estratégicos de la ciudad, así como también en las diferentes localidades que integran el partido.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los procedimientos se desplegaron con el objetivo principal de prevenir la comisión de ilícitos y faltas en general, mediante patrullajes dinámicos y controles vehiculares y poblacionales.

Estas tareas de prevención pública se mantendrán de forma coordinada en diversos horarios y puntos clave para fortalecer la presencia policial y garantizar la tranquilidad de los vecinos de toda la jurisdicción.