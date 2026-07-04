La Policía Comunal desplegó operativos de prevención en San Pedro y las localidades

Cuatro dotaciones de bomberos combatieron un importante incendio en un predio cercano a la Central Termoeléctrica
Cuatro dotaciones de bomberos combatieron un importante incendio en un predio cercano a la Central Termoeléctrica
Cuatro dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios combatieron un voraz incendio desatado en un predio ubicado detrás de la Central Termoeléctrica ubicada en la Ruta 191. Las llamas afectaron una gran cantidad de desechos plásticos, cubiertas y troncos, amenazando con extenderse hacia campos de cultivo linderos.