Secuestran más de 120 escapes antirreglamentarios en continuos operativos de control vial

La Dirección de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad, superó los 120 escapes antirreglamentarios incautados en los últimos meses tras intensificar los operativos de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

El último de estos procedimientos se registró este jueves durante un operativo dinámico conjunto entre el personal del área de Tránsito y efectivos de la policía bonaerense, apostados sobre la Ruta Provincial N° 191, en el acceso al distrito.

En ese marco, las autoridades interceptaron y secuestraron una motocicleta que circulaba con un sistema de escape no autorizado por la legislación vigente. Al momento de la fiscalización, se constató que el conductor, un joven de 22 años, tampoco contaba con la licencia de conducir habilitante ni con el seguro obligatorio requerido para transitar.

Desde la comuna señalaron que estas medidas forman parte de una política activa para mitigar la contaminación sonora y promover el cumplimiento de las normas de tránsito. De este modo, el total de dispositivos antirreglamentarios retirados de circulación ya supera el centenar y medio, con el objetivo central de mejorar la convivencia vial y garantizar calles más seguras para todos los vecinos.