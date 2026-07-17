Salazar acordó con el ministro Larroque profundizar las políticas de hábitat, niñez y asistencia social en el distrito

  El intendente Cecilio Salazar, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, con el objetivo de coordinar la implementación de programas sociales, políticas de hábitat y esquemas de asistencia para la niñez y la juventud en el distrito de la ribera bonaerense. La reunión de gestión institucional se desarrolló en la sede ministerial y contó además con la participación de la secretaria de Gobierno local, Candelaria Cuscuela, y del secretario de Desarrollo de la Comunidad municipal, Walter Sánchez, completando la comitiva sampedrina que delineó la agenda conjunta con las autoridades provinciales.

El Club Náutico homenajeará a los palistas Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa por sus logros internacionales

 


El Club Náutico San Pedro, en conjunto con su Subcomisión de Canotaje, llevará a cabo un acto oficial de recepción y entrega de reconocimientos en homenaje a los palistas locales Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa, tras sus destacadas actuaciones internacionales representando a la delegación argentina en competencias disputadas en Canadá.

El homenajeado Gonzalo Carreras tuvo una destacada participación como protagonista en el Campeonato Panamericano y en la Copa del Mundo Senior desarrollados en la ciudad de Montreal, mientras que el juvenil Gonzalo Sosa representó al país en el Campeonato Mundial Junior de Velocidad que tuvo lugar en la localidad de Halifax.

Desde la institución deportiva de la ribera bonaerense convocaron a la comunidad, socios y allegados a participar de la ceremonia de agasajo, la cual se desarrollará el próximo viernes 18 a las 19:00 en las instalaciones del Salón Social del club.