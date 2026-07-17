El Club Náutico homenajeará a los palistas Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa por sus logros internacionales

Salazar acordó con el ministro Larroque profundizar las políticas de hábitat, niñez y asistencia social en el distrito
Salazar acordó con el ministro Larroque profundizar las políticas de hábitat, niñez y asistencia social en el distrito
El intendente Cecilio Salazar, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, con el objetivo de coordinar la implementación de programas sociales, políticas de hábitat y esquemas de asistencia para la niñez y la juventud en el distrito de la ribera bonaerense. La reunión de gestión institucional se desarrolló en la sede ministerial y contó además con la participación de la secretaria de Gobierno local, Candelaria Cuscuela, y del secretario de Desarrollo de la Comunidad municipal, Walter Sánchez, completando la comitiva sampedrina que delineó la agenda conjunta con las autoridades provinciales.