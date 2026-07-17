El Club Náutico homenajeará a los palistas Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa por sus logros internacionales

El Club Náutico San Pedro, en conjunto con su Subcomisión de Canotaje, llevará a cabo un acto oficial de recepción y entrega de reconocimientos en homenaje a los palistas locales Gonzalo Carreras y Gonzalo Sosa, tras sus destacadas actuaciones internacionales representando a la delegación argentina en competencias disputadas en Canadá.

El homenajeado Gonzalo Carreras tuvo una destacada participación como protagonista en el Campeonato Panamericano y en la Copa del Mundo Senior desarrollados en la ciudad de Montreal, mientras que el juvenil Gonzalo Sosa representó al país en el Campeonato Mundial Junior de Velocidad que tuvo lugar en la localidad de Halifax.

Desde la institución deportiva de la ribera bonaerense convocaron a la comunidad, socios y allegados a participar de la ceremonia de agasajo, la cual se desarrollará el próximo viernes 18 a las 19:00 en las instalaciones del Salón Social del club.