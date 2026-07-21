Secuestran en Río Tala una moto sin documentación

Personal del Destacamento Policial de Río Tala interceptó a un joven de 21 años que circulaba a bordo de una motocicleta sin la correspondiente documentación reglamentaria, procediendo a la incautación del rodado durante un procedimiento de rutina realizado en la tarde de ayer.

La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles Rivadavia y Camelino, donde los efectivos procedieron a la identificación del conductor y a la posterior verificación del vehículo. Al constatar la falta de los papeles requeridos para circular, la motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que tomará intervención en las actuaciones correspondientes.