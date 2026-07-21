Secuestran en Río Tala una moto sin documentación

Un hombre de 27 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras irrumpir en la vivienda de su excompañera sentimental, ubicada sobre la calle Aulí al 1100, para sustraer pertenencias del inmueble. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, quienes acudieron al lugar y lograron reducir al implicado. Tras la intervención, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos.
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Personal del Destacamento Policial de Río Tala interceptó a un joven de 21 años que circulaba a bordo de una motocicleta sin la correspondiente documentación reglamentaria, procediendo a la incautación del rodado durante un procedimiento de rutina realizado en la tarde de ayer.
La intervención policial tuvo lugar en la intersección de las calles Rivadavia y Camelino, donde los efectivos procedieron a la identificación del conductor y a la posterior verificación del vehículo. Al constatar la falta de los papeles requeridos para circular, la motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo que tomará intervención en las actuaciones correspondientes.
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