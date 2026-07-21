Un hombre fue aprehendido tras irrumpir en la casa de su expareja y robar pertenencias

Un hombre de 27 años fue aprehendido en la tarde de ayer tras irrumpir en la vivienda de su excompañera sentimental, ubicada sobre la calle Aulí al 1100, para sustraer pertenencias del inmueble.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro, quienes acudieron al lugar y lograron reducir al implicado. Tras la intervención, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos.

La Justicia notificó al aprehendido sobre la formación de una causa caratulada como hurto con acometimiento de arma. En las actuaciones legales interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás.