Secuestran 10 motocicletas en un operativo conjunto de Tránsito y la UTOI

Un total de diez motocicletas fueron incautadas este sábado durante un operativo de control y prevención vial desplegado de manera conjunta por personal de la Dirección de Tránsito y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento tuvo lugar en la zona del boulevard de la ciudad y derivó en el secuestro de los rodados, los cuales quedaron puestos a disposición del Juzgado de Faltas municipal para la resolución de las actuaciones correspondientes.

Según informaron fuentes oficiales, a lo largo del dispositivo se detectaron tres motocicletas que circulaban con escapes antirreglamentarios. Asimismo, inspectores y efectivos labraron actas de infracción por múltiples maniobras de conducción riesgosa que ponían en peligro la seguridad en la vía pública, tales como circular sobre una sola rueda, realizar contraexplosiones, transportar a más de dos personas a bordo de un mismo vehículo y circular sin el casco reglamentario.

Desde las dependencias intervinientes señalaron que estos operativos integrados forman parte de un conjunto de acciones de prevención y fiscalización que se desarrollan de forma permanente e itinerante en distintos puntos estratégicos de la ciudad, articulando el trabajo del personal municipal con el despliegue de las fuerzas de seguridad policiales.