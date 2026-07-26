La banda sampedrina Ciervo Tapera es finalista del certamen para tocar en Cosquín Rock 2027

  La formación de rock sampedrina Ciervo Tapera avanzó a la instancia definitoria del certamen nacional "Sacamos las Bandas del Garage", certamen impulsado por Cosquín Rock Radio que otorgará a la propuesta ganadora un espacio dentro de la programación de la edición 2027 del tradicional festival. El concurso federal registró la participación de más de 600 agrupaciones y solistas de diversos puntos del país. Tras una primera etapa de evaluación, el comité organizador seleccionó a los diez proyectos finalistas que competirán por el cupo en el escenario principal, decisión que quedará en manos de un Jurado de Notables compuesto por figuras y referentes de la música nacional.

Segunda jornada de la Fiesta de la Naranja de Ombligo

 


La Fiesta de la Naranja de Ombligo celebra este domingo su segunda jornada con la continuidad de una agenda de actividades que combina espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y las habituales exhibiciones vinculadas al sector productivo local.

El recorrido en calle Pellegrini y transversales, entre la plaza Constitución y la Municipalidad, cuenta con artesanos y emprendedores, un patio de carros gastronómicos y un sector de juegos e inflables. A la oferta recreativa se suman exhibiciones de maquinarias, muestras de embaladores y el tradicional Concurso de la Naranja Infinita, junto con el acto de entrega de reconocimientos a trabajadores e instituciones referentes de la actividad frutícola.

La programación dominical inicia a las 12:00 con la presentación en vivo de Adrián El Parrandero, Sofía Caballero y Melina Van Loo, para luego dar paso a las actuaciones de Los de Salta y El León Talense. Tras una nueva instancia del certamen de la naranja, el escenario principal recibe a Nacho Zoppi y, posteriormente al acto institucional, las presentaciones continuadas de Dosee - Romero, Leandro Flores, El Hormiguero y el cierre a cargo de Oscar y su Banda.