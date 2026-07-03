San Pedro registró temperaturas bajo cero y heladas en la jornada más fría del año

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San Pedro y la región amanecieron este viernes con intensas heladas y temperaturas por debajo de los 0ºC, consolidando esta jornada como la más fría en lo que va del año.
Según datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno se debe al ingreso de una potente masa de aire de origen antártico. Este sistema meteorológico continuará provocando registros térmicos muy inferiores a los valores habituales para la época del año sobre el centro del territorio nacional, previéndose un lento y paulatino ascenso de las temperaturas recién hacia la jornada del domingo.
Aunque en el ámbito popular este tipo de eventos meteorológicos suele ser denominado de manera llamativa como "bomba polar", los especialistas explicaron que el fenómeno técnico corresponde en realidad al avance de una masa de aire polar extremadamente fría y seca, la cual desciende desde altas latitudes hacia regiones templadas.
El ingreso de este frente polar suele registrarse de manera habitual con vientos intensos provenientes del sector sur y un marcado descenso de la temperatura. Asimismo, las autoridades meteorológicas señalaron que, en aquellos casos donde el sistema coincide con niveles suficientes de humedad e inestabilidad en la atmósfera, el fenómeno puede llegar a favorecer la caída de nieve en zonas geográficas donde este tipo de precipitaciones resulta poco frecuente.
Fotos aportadas por oyentes del programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3)
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