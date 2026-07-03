San Pedro registró temperaturas bajo cero y heladas en la jornada más fría del año

Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública nucleados en CICOP informaron que el próximo martes 7 de julio llevarán a cabo un paro de actividades por un lapso de 24 horas. Según explicaron los propios profesionales del sector, la medida de fuerza gremial responde de manera directa a la falta de respuestas concretas ante una serie de reclamos que se vienen reiterando en el ámbito local. Entre los principales puntos de conflicto que motivan la protesta, se destacan la falta de insumos médicos básicos en las dependencias y el incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, montos retroactivos y bonificaciones correspondientes.