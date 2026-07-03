Reclamo por peligrosas condiciones en Rómulo Naón y Oliveira Cézar tras la caída de seis personas por el asfalto congelado

Vecinos de la intersección de las calles Rómulo Naón y Oliveira Cézar manifestaron su profunda preocupación y reclamaron de manera urgente ante las autoridades locales debido a las peligrosas condiciones de la calzada, las cuales provocaron que al menos seis personas sufrieran caídas y accidentes mientras circulaban en motos y bicicletas durante las primeras horas de la mañana de este viernes.

La problemática se originó a partir de una persistente acumulación de agua en la vía pública que, al combinarse con las temperaturas bajo cero y las intensas heladas registradas en el distrito, derivó en la formación de una gruesa capa de escarcha sobre el pavimento. A esta situación se le sumó, de acuerdo con el testimonio de los habitantes del barrio, la presencia de restos de aceite o combustible, lo que transformó a la esquina en una verdadera trampa resbaladiza para los conductores.

Los residentes de la zona visibilizaron el peligro imperante mediante mensajes de alerta enviados al programa "Equipo de Radio".



