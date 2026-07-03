Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública nucleados en CICOP informaron que el próximo martes 7 de julio llevarán a cabo un paro de actividades por un lapso de 24 horas. Según explicaron los propios profesionales del sector, la medida de fuerza gremial responde de manera directa a la falta de respuestas concretas ante una serie de reclamos que se vienen reiterando en el ámbito local. Entre los principales puntos de conflicto que motivan la protesta, se destacan la falta de insumos médicos básicos en las dependencias y el incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, montos retroactivos y bonificaciones correspondientes.
Reclamo por peligrosas condiciones en Rómulo Naón y Oliveira Cézar tras la caída de seis personas por el asfalto congelado
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Vecinos de la intersección de las calles Rómulo Naón y Oliveira Cézar manifestaron su profunda preocupación y reclamaron de manera urgente ante las autoridades locales debido a las peligrosas condiciones de la calzada, las cuales provocaron que al menos seis personas sufrieran caídas y accidentes mientras circulaban en motos y bicicletas durante las primeras horas de la mañana de este viernes.
La problemática se originó a partir de una persistente acumulación de agua en la vía pública que, al combinarse con las temperaturas bajo cero y las intensas heladas registradas en el distrito, derivó en la formación de una gruesa capa de escarcha sobre el pavimento. A esta situación se le sumó, de acuerdo con el testimonio de los habitantes del barrio, la presencia de restos de aceite o combustible, lo que transformó a la esquina en una verdadera trampa resbaladiza para los conductores.
Los residentes de la zona visibilizaron el peligro imperante mediante mensajes de alerta enviados al programa "Equipo de Radio".
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