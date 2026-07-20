San Pedro palpita la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo frente al Palacio Municipal

La Municipalidad confirmó la realización de las actividades centrales por la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, las cuales tendrán lugar frente al Palacio Municipal sobre calle Pellegrini.

El evento, que conmemora un nuevo aniversario de la declaración de San Pedro como ciudad, se desarrollará durante las jornadas del sábado 25 y domingo 26 de julio a partir de las 11:00 horas.

La celebración contará con una variada agenda recreativa y cultural que incluye espectáculos en vivo y un patio gastronómico adaptado para recibir a vecinos y turistas de toda la región. Asimismo, el espacio público albergará una feria de emprendedores locales que exhibirán sus producciones a lo largo de ambos días.

En el marco del reconocimiento a la actividad citrícola, la principal economía del distrito, el programa oficial contempla la tradicional premiación a los productores destacados de la campaña y la exhibición de destreza de los embaladores. Finalmente, se llevará a cabo una nueva edición del concurso "Naranja Infinita", uno de los atractivos institucionales más característicos de este festejo bonaerense que cuenta con el auspicio de la gestión del intendente Cecilio Salazar.