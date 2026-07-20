Gremios municipales y profesionales de la salud inician otro paro de 48 horas

Los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la Municipalidad de San Pedro realizarán una huelga de 48 horas a partir de este martes para exigir la cancelación del medio aguinaldo, luego de que el Ejecutivo local no pudiera efectivizar la liquidación por no contar con los fondos provinciales gestionados ante el gobierno de Axel Kicillof.

La medida de fuerza fue resuelta en conjunto por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), alcanzando a la totalidad del personal de la administración pública local y del área sanitaria.

El conflicto responde al vencimiento del plazo estipulado para el desembolso de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), compromiso que requería una erogación superior a los mil millones de pesos. Si bien las autoridades municipales preveían cumplir con el pago entre el 15 y el 20 de julio, la acreditación quedó supeditada a la concreción de un auxilio financiero tramitado ante el Ministerio de Economía bonaerense.

Desde el gobierno encabezado por el intendente Cecilio Salazar señalaron que la documentación requerida por la cartera económica provincial fue presentada en tiempo y forma durante la semana previa, aunque hasta el momento no se obtuvo confirmación oficial respecto a la transferencia de las partidas extraordinarias.



