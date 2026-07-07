Salud mental y Justicia: Tras los incidentes en el centro, explican cómo funcionan los protocolos de intervención

El Director de Salud Mental de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, Dr. Hernán Gorini, se refirió a la situación del hombre de 43 años aprehendido tras protagonizar severos incidentes en la zona céntrica, donde dañó a piedrazos cuatro vehículos, los frentes de la firma Pardo Hogar y de un instituto de inglés, además de golpear a un peatón en la cabeza. El funcionario analizó la compleja articulación entre el sistema sanitario y el judicial ante este tipo de casos agudos.

En declaraciones formuladas al programa "Equipo de Radio", Gorini buscó precisar las competencias de su área frente a hechos de estas características. Al respecto, el profesional señaló: "Tenemos un protocolo y hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo jurídico y con los derechos del paciente y de los damnificados que no tiene que ver con el área de salud mental. Esto es para que no se asocie inmediatamente a salud mental con los hechos de vandalismo. Hay que ver qué pasó con esta persona, en general hay fiscalías y defensorías que intervienen cuando los casos tienen gravedad".

Asimismo, el director médico reveló que el implicado ya contaba con un seguimiento oficial debido a sus antecedentes. "Nosotros venimos acompañando al paciente después de que se terminó su causa en una institución penal. Desde el ámbito jurídico se pidió un acompañamiento de salud mental. Ponemos a disposición los recursos que tenemos en psiquiatría, medicación, acompañamiento a los familiares. También pedimos en su momento un lugar de contención", puntualizó.

En ese sentido, Gorini expuso uno de los principales desafíos que afrontan los equipos locales cuando los tratamientos se cruzan con procesos judiciales finalizados, al marcar que "ahí hay una intersección entre la cuestión penal y la de salud mental y en donde las instituciones que hay o donde estos pacientes han permanecido mucho tiempo, cuando se termina la condena en el ámbito penal, se da el egreso y lo más complicado es la reinserción".

Respecto al abordaje actual tras la crisis de anoche y las alternativas para lograr un tratamiento a largo plazo que exceda la respuesta inmediata de la guardia médica, el funcionario detalló las gestiones en curso. "Se le puede tramitar una obra social en este caso, a través de un familiar que tiene PAMI para una cobertura que permita una internación por un tiempo en una institución especializada. Porque el hospital acude ante el cuadro agudo y buscamos alguna derivación en donde intervienen los recursos, el lugar que pueda conseguir Región Sanitaria que no siempre está", concluyó.