La Libertad Avanza presentó un proyecto para actualizar el programa municipal de respuesta al VIH y otras infecciones

El bloque de concejales de la Alianza La Libertad Avanza presentó un proyecto de ordenanza destinado a modernizar el marco normativo local sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis Virales, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis.

La iniciativa propone derogar la actual Ordenanza 5275 para adecuar las políticas públicas locales a los avances científicos y a las leyes nacionales vigentes, como la Ley de Respuesta Integral al VIH 27.675.

La normativa que se busca reemplazar había sido sancionada originalmente a partir de una propuesta de la Cruz Roja Argentina Filial San Pedro, que creó el Programa Municipal de Lucha contra el SIDA. No obstante, los autores del nuevo proyecto señalaron que la evolución científica, los cambios legislativos y las nuevas realidades sanitarias hacen necesaria una actualización que garantice el acceso a la información basada en evidencia, el diagnóstico temprano y el cuidado de los recursos públicos.

El nuevo texto normativo declara de Interés Municipal la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento, el seguimiento y la promoción de la salud de estas patologías. A su vez, impulsa la creación del Programa Municipal de Prevención y Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, bajo la premisa estricta de garantizar la dignidad de las personas y evitar cualquier efecto de marginación, estigmatización o discriminación.

Entre las acciones previstas para el programa se destacan el desarrollo de campañas de concientización en escuelas, clubes, entidades religiosas y organizaciones civiles, la capacitación permanente del personal de salud municipal en bioseguridad, y la provisión de test voluntarios y confidenciales. El Departamento Ejecutivo tendrá la responsabilidad de coordinar estas acciones epidemiológicas en consonancia con las leyes nacionales y provinciales, asegurando la total protección de los datos personales de los pacientes.

Por otra parte, el proyecto contempla la conformación de un Comité de Seguimiento que estará integrado por dos representantes del Departamento Ejecutivo, dos del Concejo Deliberante y un miembro de cada asociación intermedia con personería jurídica abocada a la temática. Este espacio autónomo se reunirá al menos dos veces al año con el fin de sugerir actividades, monitorear la efectividad del programa y propiciar convenios de cooperación con colegios profesionales e instituciones educativas.

La ordenanza estipula que el Departamento Ejecutivo deberá remitir un informe anual al cuerpo legislativo local detallando las acciones desplegadas en el marco del programa, manteniendo siempre el resguardo de la confidencialidad de la información sanitaria.