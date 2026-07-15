Salazar anticipó cambios en la Secretaría de Seguridad pero advirtió: "Los menores son detenidos y liberados y las leyes no las cambiamos nosotros"

El Intendente Cecilio Salazar expresó su preocupación ante los recientes hechos de inseguridad registrados en el distrito y apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial, al tiempo que admitió que evalúa realizar cambios en la Secretaría de Seguridad.

En declaraciones formuladas al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), el jefe comunal analizó la compleja situación delictiva local y la constante reincidencia de los asaltantes, señalando las limitaciones que enfrenta el accionar de las fuerzas de seguridad debido a las decisiones de los magistrados.

"Vemos que los delincuentes entran y salen rápidamente y son impunes. Esto escapa al manejo de la policía. Tanto los comisarios Cano como Acevedo trabajan un montón", afirmó Salazar, respaldando el desempeño de la cúpula policial.

El mandatario también se refirió al esfuerzo presupuestario que realiza la administración municipal para sostener la operatividad diaria de la policía bonaerense frente a las demandas de patrullaje. En este sentido, rechazó de manera contundente la posibilidad de retirar el apoyo logístico que brinda la comuna.

"Estaba viendo un proyecto que presentó Mario Ishii para que los Municipios no se hagan más cargo del combustible y los insumos para los móviles. Sería una locura porque si no fuera por nosotros no tendríamos un solo móvil funcionando", advirtió el intendente.

Salazar hizo foco en el tratamiento de los menores de edad en conflicto con la ley penal y en las explicaciones que recibe de los magistrados cuando se plantean estas problemáticas: "Se da esta situación que los delincuentes son detenidos y liberados por la Justicia de Menores o algún otro. Se trata de patrullar, les pido a las autoridades policiales y al Secretario de Seguridad que se intensifiquen los patrullajes pero los problemas continúan", reconoció con preocupación.

A fin de ilustrar el desgaste que este circuito genera en el personal de calle, el jefe comunal relató los diálogos habituales que mantiene con los efectivos del distrito. "Siempre les pregunto a los policías si no se cansan de detener un delincuente ocho o diez veces y que los liberen otras tantas", comentó.

Asimismo, detalló las gestiones y el soporte material que brinda el municipio para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias judiciales y facilitar la labor de las fiscalías locales.

"Les ponemos el traslado a las Fiscales transporte todos los días para que las lleven y las traigan y puedan llegar a San Pedro para cumplir su tarea y tengan presencia en la ciudad. Creo que trabajan mucho, no estoy hablando en contra de ellas. También hablamos en su momento con los Jueces de Garantías, que en ocasiones nos dicen que son las leyes y en otras que no hay lugares en donde poner a los detenidos", pormenorizó.

De cara al corto plazo, Salazar adelantó que continuará gestionando mayores recursos ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y que buscará un encuentro directo con la jefatura regional para reforzar la presencia de efectivos y patrulleros en las calles del partido.

"Nosotros hacemos lo mismo de siempre, tratando de colaborar con las fuerzas policiales. Vamos a reunirnos con el Superintendente para tratar de conseguir más refuerzos, más móviles policiales. Lo que hacemos siempre. No nos pueden ganar los delincuentes, y ojalá que la Justicia escuche este reclamo y no libere a los delincuentes", manifestó.

El mandatario confirmó que analiza una reestructuración interna en el área de seguridad local, contemplando el recambio del actual secretario Eduardo Álvarez tras su regreso de un período de licencia. "No es fácil encontrar un reemplazo rápidamente, pero estamos viendo eso. Había charlado con Eduardo, se que está trabajando mucho, pero es un lugar que genera un desgaste y es al primero al que se apunta. No es que no hace el esfuerzo. No descartamos la posibilidad de un recambio. Él se tomó una semana de descanso, y cuando volvió estuvimos hablando de su posible reemplazo. No descartamos que sea alguien de San Pedro", reveló.

No obstante, Salazar moderó las expectativas con respecto a los límites de las medidas que pueda adoptar el Municipio. "No será la panacea porque las cuestiones que nos afectan a todos seguirán siendo las mismas, los menores siguen siendo detenidos y liberados y las leyes no las cambiamos nosotros", sentenció.