Prorrogan por 60 días las licencias de conducir con vencimiento en julio y agosto

a Oficina de Licencias de Conducir de la Secretaría de Seguridad, informó que la provincia de Buenos Aires dispuso una prórroga de 60 días corridos para las licencias cuyo vencimiento opere entre el 1° de julio y el 31 de agosto de 2026, inclusive.

La medida, establecida por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito mediante la Disposición N.º 10/2026, fue comunicada oficialmente a los centros emisores de todo el territorio bonaerense a través de la Circular N.º 5/2026.

De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, la extensión del plazo de validez es de carácter automático y se computa a partir de la fecha de vencimiento que figura impresa en cada credencial. Como ejemplo de su aplicación práctica, se detalló que una licencia que tenga como fecha de caducidad el 20 de julio mantendrá su plena vigencia legal durante los 60 días corridos posteriores a ese límite.

La resolución de la cartera provincial alcanza a la totalidad de las Licencias Nacionales de Conducir emitidas en la jurisdicción bonaerense que se encuentren comprendidas dentro del período temporal señalado. Según explicaron las fuentes oficiales, la decisión administrativa se adoptó con el objetivo de dar respuesta a las dificultades operativas registradas recientemente durante la implementación del nuevo procedimiento de control para las licencias profesionales interjurisdiccionales.

Pese a la vigencia de la prórroga automática y con el fin de no resentir la atención de los vecinos, la Oficina de Licencias de Conducir de San Pedro aclaró que la dependencia continuará funcionando en sus horarios habituales, realizando la toma de trámites y la emisión de nuevos documentos con total normalidad.