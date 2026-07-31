Robó una guitarra y un parlante y fue detenido cuando escapaba en moto

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A partir de la alerta radial y un rápido accionar de patrullaje en la zona, los uniformados localizaron al sospechoso a la altura de la calle Crucero General Belgrano al 1000. Durante la tentativa de fuga, el individuo descartó en la vía pública una guitarra eléctrica, un amplificador —reconocidos como las pertenencias sustraídas del inmueble— y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de cilindrada.
Tras efectivizarse la aprehensión, los peritos constataron que el rodado utilizado por el imputado presentaba las numeraciones de motor y chasis completamente suprimidas.
El aprehendido fue conducido a la sede policial, donde se formalizó la notificación de la causa por los delitos de robo agravado y encubrimiento, quedando alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro.
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