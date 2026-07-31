Robó una guitarra y un parlante y fue detenido cuando escapaba en moto

Un hombre mayor de edad fue aprehendido por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) acusado de cometer un robo en una finca particular y por transitar a bordo de una motocicleta que presentaba los números de motor y chasis alterados.

El operativo se desplegó durante la tarde noche del jueves, luego de que el personal de seguridad fuera alertado sobre un hecho delictivo en un domicilio ubicado en la calle Depietri al 1950, donde personas desconocidas violentaron la puerta de ingreso para sustraer diversos elementos.

A partir de la alerta radial y un rápido accionar de patrullaje en la zona, los uniformados localizaron al sospechoso a la altura de la calle Crucero General Belgrano al 1000. Durante la tentativa de fuga, el individuo descartó en la vía pública una guitarra eléctrica, un amplificador —reconocidos como las pertenencias sustraídas del inmueble— y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos de cilindrada.

Tras efectivizarse la aprehensión, los peritos constataron que el rodado utilizado por el imputado presentaba las numeraciones de motor y chasis completamente suprimidas.

El aprehendido fue conducido a la sede policial, donde se formalizó la notificación de la causa por los delitos de robo agravado y encubrimiento, quedando alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro.