Aprehendieron a una pareja que sustrajo una chapa de una vivienda

Un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, fueron aprehendidos por efectivos policiales acusados de sustraer una chapa galvanizada del interior de una propiedad privada.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del jueves, cuando el personal policial realizaba tareas de recorrida preventiva en la intersección de las calles Alvarado y Cruz Roja. En ese punto, los uniformados interceptaron a la pareja, que llevaba en su poder una chapa galvanizada de 3 metros por 1,10 metros.

Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que el elemento había sido sustraído momentos antes desde un inmueble ubicado en la calle Lucio Mansilla al 800, tras ser retirado por encima del tapial perimetral de la finca.

Los dos acusados fueron trasladados a la Estación de Policía Comunal, donde se les notificó el inicio de una causa caratulada como hurto agravado. Ambos permanecen alojados en la seccional a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro.