Retuvieron motos con escapes antirreglamentarios y un caballo suelto en la vía pública

Personal de la Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo diversos operativos dinámicos de control vehicular en distintos sectores de la ciudad durante el último fin de semana, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y el ordenamiento del espacio público.

Como resultado de los dispositivos de control, los agentes municipales procedieron a la retención de dos motocicletas que circulaban con caños de escape antirreglamentarios, una infracción que genera ruidos molestos y altera las normativas vigentes. Al momento de las interceptaciones, las autoridades constataron además que ambos conductores, mayores de edad, se desplazaban sin el casco reglamentario y carecían de la totalidad de la documentación obligatoria requerida para circular de manera legal.

En tanto, en el marco de las mismas recorridas preventivas, el personal del área debió intervenir ante una situación de riesgo potencial al registrarse la presencia de un equino suelto en la vía pública. El animal fue retenido de manera inmediata para salvaguardar la integridad de los transeúntes y conductores, y posteriormente fue trasladado hacia las instalaciones del Corralón Municipal, donde quedó a resguardo a la espera de las actuaciones correspondientes.