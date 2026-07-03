Trabajadores de la salud nucleados en CICOP anunciaron un nuevo paro de 24 horas

Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública nucleados en CICOP informaron que el próximo martes 7 de julio llevarán a cabo un paro de actividades por un lapso de 24 horas.

Según explicaron los propios profesionales del sector, la medida de fuerza gremial responde de manera directa a la falta de respuestas concretas ante una serie de reclamos que se vienen reiterando en el ámbito local. Entre los principales puntos de conflicto que motivan la protesta, se destacan la falta de insumos médicos básicos en las dependencias y el incumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, montos retroactivos y bonificaciones correspondientes.

Asimismo, el personal sanitario exige soluciones urgentes en lo que respecta a las recategorizaciones y el llamado a concursos, sumado a un pedido prioritario para alcanzar mejoras sustanciales en las condiciones edilicias y en la seguridad laboral dentro de las distintas instituciones del partido. A través del comunicado difundido para visibilizar la situación, los referentes del sector manifestaron que la defensa de la salud pública representa, fundamentalmente, una forma indispensable de cuidar a toda la comunidad sampedrina frente a las carencias actuales.

Esta nueva jornada de protesta profundiza el plan de lucha que la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) viene sosteniendo en el distrito. La medida se suma al paro general de 24 horas llevado a cabo a mediados del mes pasado, más precisamente el jueves 18 de junio, oportunidad en la que los médicos y profesionales de la carrera médico-hospitalaria también paralizaron sus tareas bajo las mismas consignas de reclamo salarial e institucional. Desde la seccional local confirmaron que, al igual que en las medidas de fuerza anteriores, se garantizará el mantenimiento de las guardias mínimas para la atención exclusiva de urgencias y emergencias médicas.