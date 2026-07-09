Un principio de incendio en la cocina de una vivienda demandó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, en la noche del miércoles.

El siniestro tuvo lugar en una propiedad ubicada en Depietri 1420.

El Oficial Oscar Galván, quien estuvo a cargo de la Unidad 43, confirmó que el fuego se inició en el horno. Al llegar al lugar, los voluntarios constataron que la acción de un vecino permitió cortar el suministro de gas y evitar la propagación.

Los bomberos se retiraron tras constatar que no hubiera pérdidas ni riesgos para los moradores.