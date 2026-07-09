La policía recuperó una moto robada que había sido abandonada en un asentamiento

Una motocicleta que había sido sustraída en horas de la tarde en las inmediaciones de la calle Molina al 500 fue recuperada por la policía local tras un rápido operativo de búsqueda cerrojo implementado en la zona.

El procedimiento se inició a partir del alerta brindado por un hombre de 34 años, propietario del rodado, quien denunció el robo del vehículo de la vía pública. Ante esta situación, el personal policial desplegó un rastrillaje por los barrios linderos con el objetivo de dar con los responsables y asegurar el bien.

El despliegue policial culminó con el hallazgo del motovehículo, el cual había sido abandonado por los delincuentes en un pasillo interno de un asentamiento de la ciudad para evitar ser interceptados con el rodado en su poder.

Tras las pericias de rigor en el lugar del hallazgo, la motocicleta fue restituida a su legítimo dueño. En tanto, las autoridades policiales y judiciales continúan con las actuaciones correspondientes y el análisis de pruebas para establecer la identidad y lograr la autoría del hecho de los responsables del ilícito.