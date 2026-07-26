La nueva línea de colectivos de Vía Rosario iniciará su recorrido el 1º de Septiembre

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el cual se oficializó la autorización provisoria para la puesta en funcionamiento de la Línea 228 D, servicio de transporte interurbano que conectará las ciudades de San Nicolás y Zárate, pasando por Ramallo, San Pedro y Baradero.    La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.

Pre Federal de Básquet: La primera de Náutico abrió los playoff con un gran triunfo ante Kimberley de Mar del Plata

 


El Club Náutico San Pedro venció este sábado como local por 72 a 71 a Kimberley de Mar del Plata en el primer juego correspondiente a la primera ronda de los playoffs del torneo Pre-Federal de Basquet, clasificatorio a la Liga Federal 2027.

Con este resultado obtenido en el gimnasio José Geoghegan, el elenco sampedrino tomó la delantera 1-0 en la serie al cabo de un desarrollo de juego sumamente disputado. La victoria adquirió mayor relevancia al cortar una racha de 12 partidos invicto que arrastraba el conjunto marplatense en la competencia.

En el plano individual, las actuaciones más destacadas en el dueño de casa estuvieron a cargo de Benjamín Terré, quien aportó 19 puntos y 4 rebotes, secundado por Felipe Sánchez con 18 unidades y 4 recobres, mientras que Federico Aldama firmó un doble-doble tras contabilizar 11 tantos y 15 rebotes.

El segundo punto de la eliminatoria se disputará el próximo sábado 1° de agosto en la ciudad de Mar del Plata, donde Náutico buscará sellar su pasaje a la siguiente instancia, mientras que Kimberley intentará igualar la serie para forzar un eventual tercer partido.