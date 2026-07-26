Pre Federal de Básquet: La primera de Náutico abrió los playoff con un gran triunfo ante Kimberley de Mar del Plata

El Club Náutico San Pedro venció este sábado como local por 72 a 71 a Kimberley de Mar del Plata en el primer juego correspondiente a la primera ronda de los playoffs del torneo Pre-Federal de Basquet, clasificatorio a la Liga Federal 2027.

Con este resultado obtenido en el gimnasio José Geoghegan, el elenco sampedrino tomó la delantera 1-0 en la serie al cabo de un desarrollo de juego sumamente disputado. La victoria adquirió mayor relevancia al cortar una racha de 12 partidos invicto que arrastraba el conjunto marplatense en la competencia.

En el plano individual, las actuaciones más destacadas en el dueño de casa estuvieron a cargo de Benjamín Terré, quien aportó 19 puntos y 4 rebotes, secundado por Felipe Sánchez con 18 unidades y 4 recobres, mientras que Federico Aldama firmó un doble-doble tras contabilizar 11 tantos y 15 rebotes.

El segundo punto de la eliminatoria se disputará el próximo sábado 1° de agosto en la ciudad de Mar del Plata, donde Náutico buscará sellar su pasaje a la siguiente instancia, mientras que Kimberley intentará igualar la serie para forzar un eventual tercer partido.