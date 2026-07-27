Violencia familiar: detuvieron a un hombre de 34 años

Un hombre de 34 años fue aprehendido por efectivos policiales tras intervenir en un episodio de violencia familiar registrado en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del domingo, luego de que el personal de seguridad fuera alertado sobre un conflicto en el interior de un inmueble. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto, quien momentos antes había mantenido una acalorada discusión con su madre, de 54 años.

La mujer fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente, ámbito en el cual manifestó su decisión de no radicar la denuncia penal ni solicitar medidas cautelares sobre el involucrado.

Por su parte, el hombre fue conducido a la Estación de Policía Comunal, donde se notificaron las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito. Cumplimentados los recaudos legales dispuestas por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 local, el aprehendido se retiró de la seccional policial.