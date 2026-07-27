La nueva línea de colectivos de Vía Rosario iniciará su recorrido el 1º de Septiembre

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, participó de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, en el cual se oficializó la autorización provisoria para la puesta en funcionamiento de la Línea 228 D, servicio de transporte interurbano que conectará las ciudades de San Nicolás y Zárate, pasando por Ramallo, San Pedro y Baradero.    La reunión contó además con la presencia del intendente de Baradero, Esteban Sanzio; el jefe comunal de Ramallo, Mauro Poletti; representantes del Municipio de Zárate; autoridades de la cartera provincial de Transporte y directivos de la empresa Vía Rosario S.R.L., firma que estará a cargo de la prestación del recorrido.

Violencia familiar: detuvieron a un hombre de 34 años


 Un hombre de 34 años fue aprehendido por efectivos policiales tras intervenir en un episodio de violencia familiar registrado en una vivienda de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del domingo, luego de que el personal de seguridad fuera alertado sobre un conflicto en el interior de un inmueble. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del sujeto, quien momentos antes había mantenido una acalorada discusión con su madre, de 54 años.

La mujer fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente, ámbito en el cual manifestó su decisión de no radicar la denuncia penal ni solicitar medidas cautelares sobre el involucrado.

Por su parte, el hombre fue conducido a la Estación de Policía Comunal, donde se notificaron las actuaciones correspondientes por averiguación de ilícito. Cumplimentados los recaudos legales dispuestas por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 local, el aprehendido se retiró de la seccional policial.