Operativos terminaron con cuatro aprehendidos por drogas, disturbios e impedimentos legales

Diferentes operativos de prevención y control de rutina desarrollados por la Estación de Policía Comunal (EPC) en distintas zonas de la ciudad culminaron con la demora de cuatro personas involucradas en infracciones a la ley de drogas, disturbios en la vía pública y requerimientos judiciales pendientes.

Las acciones policiales comenzaron durante la mañana con la interceptación de un joven de 23 años en la calle Frers al 3000. Al momento de su identificación, los efectivos constataron que el ciudadano tenía marihuana en su poder, por lo que fue trasladado a la seccional para ser notificado del inicio de una causa por tenencia de estupefacientes para consumo personal, bajo la órbita de la Fiscalía N.º 11 local, recuperando luego la libertad. En un hecho similar registrado por la tarde, un adolescente de 16 años fue demorado tras hallarse cocaína entre sus pertenencias. El menor fue conducido a la dependencia policial, donde se le labraron actuaciones por tenencia de drogas para consumo personal con intervención de la Fiscalía del Joven de San Nicolás, siendo posteriormente entregado a un mayor responsable.

Por otra parte, los patrullajes preventivos vespertinos permitieron detectar a un hombre de 24 años que, al ser identificado en la vía pública, registraba un pedido de paradero activo por una causa de hurto tramitada ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás. Tras ser notificado formalmente sobre la vigencia de su situación legal en la comisaría, el ciudadano pudo retirarse de la sede policial.

Finalmente, el personal de la EPC debió intervenir ante un llamado de alerta por desmanes en la planta urbana. En el lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de una mujer de 33 años y un hombre de 27 años, quienes se encontraban alterando el orden público en evidente estado de ebriedad. Ambos infractores fueron trasladados a la seccional, donde se los notificó del inicio de las correspondientes actuaciones contravencionales a cargo del Juzgado de Paz Letrado local antes de recibir la libertad.