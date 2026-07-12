Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial

Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.  El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Operativo de control: secuestraron un auto luego de que su conductor diera casi 2 g/l en el test de alcoholemia


 Un automóvil particular fue incautado por las autoridades locales durante las primeras horas de este domingo, luego de que se constatara que su conductor circulaba con un nivel de alcohol en sangre casi cuatro veces superior al límite permitido por la legislación vigente.

El procedimiento fue coordinado de manera conjunta entre el personal de la Dirección de Tránsito municipal y los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de los habituales operativos de control vehicular y nocturnidad desplegados en el distrito. Durante las inspecciones de rutina, se interceptó un automóvil Volkswagen Surán que era guiado por un joven de 23 años de edad.

Al someter al conductor al correspondiente test de alcoholemia, el dispositivo de medición arrojó un resultado adverso de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Ante la gravedad de la infracción y en cumplimiento estricto de las normativas de seguridad vial aplicables, las fuerzas actuantes procedieron al secuestro preventivo del vehículo.

La unidad automotriz fue retirada de la vía pública mediante el servicio de grúa y quedó debidamente alojada en el depósito municipal, donde permanece a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo encargado de determinar las sanciones económicas y los plazos de inhabilitación para conducir pertinentes.