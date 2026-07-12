Operativo de control: secuestraron un auto luego de que su conductor diera casi 2 g/l en el test de alcoholemia

Un automóvil particular fue incautado por las autoridades locales durante las primeras horas de este domingo, luego de que se constatara que su conductor circulaba con un nivel de alcohol en sangre casi cuatro veces superior al límite permitido por la legislación vigente.

El procedimiento fue coordinado de manera conjunta entre el personal de la Dirección de Tránsito municipal y los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de los habituales operativos de control vehicular y nocturnidad desplegados en el distrito. Durante las inspecciones de rutina, se interceptó un automóvil Volkswagen Surán que era guiado por un joven de 23 años de edad.

Al someter al conductor al correspondiente test de alcoholemia, el dispositivo de medición arrojó un resultado adverso de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l). Ante la gravedad de la infracción y en cumplimiento estricto de las normativas de seguridad vial aplicables, las fuerzas actuantes procedieron al secuestro preventivo del vehículo.

La unidad automotriz fue retirada de la vía pública mediante el servicio de grúa y quedó debidamente alojada en el depósito municipal, donde permanece a disposición del Juzgado de Faltas local, organismo encargado de determinar las sanciones económicas y los plazos de inhabilitación para conducir pertinentes.