Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial
Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial.
Se trata de Rafael Marzoratti, Ignacio Caffaratti, Mateo Marelli Bona, Felipe Sagrera, Ignacio Tettamanti, Gregorio Hernando Insúa y Sebastián Rey. También integraron el plantel Ramiro Del Do, Dante Rodríguez Boero, Jonatan Furnier, Santino Melo, Federico Vallejos (Náutico Zárate), Emanuel Martínez (Independiente), Joaquín Díaz Ávila (Ciudad de Campana) y Ian Gómez Torres (Atlético Baradero)
En los partidos disputados el sábado en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, el combinado ABZC venció a San Nicolás por 88 a 49, a Pergamino por 97 a 45 y a Junín por 79 a 52.
Estas fueron las estadísticas de los sampedrinos en cada encuentro:
San Nicolás 88 a 49
Rafael Marzoratti 5 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.
Ignacio Caffaratti 12 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia
Ramiro Del Do 18 puntos (goleador)
Mateo Marelli Bona 2 puntos y 1 rebote
Felipe Sagrera 4 puntos
Ignacio Tettamanti 2 rebotes y 2 asistencias
Gregorio Hernando Insúa 11 puntos y 3 rebotes.
Sebastián Rey 11 puntos y 3 rebotes
Pergamino 97 a 45
Rafael Marzoratti 5 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias
Ignacio Caffaratti 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias
Felipe Sagrera 18 puntos y 2 rebotes (goleador)
Ignacio Tettamanti 3 puntos 2 rebotes y 1 asistencia
Gregorio Hernando Insúa 11 puntos y 6 rebotes
Sebastián Rey 12 puntos, 9 rebotes
Junín 79 a 52
Rafael Marzoratti 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias
Ignacio Caffaratti 8 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias
Ignacio Tettamanti 3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia
Mateo Marelli 2 puntos y 1 rebote
Felipe Sagrera 3 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia
Sebastián Rey 16 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias
Gregorio Hernando Insúa 10 rebotes y 2 asistencias