Con técnico y 7 jugadores sampedrinos, la selección ABZC fue campeón zonal y clasificó al Provincial


Con el aporte fundamental de los jugadores del Club Náutico San Pedro, la selección U15 de la Asociación de Básquetbol Zárate Campana se consagró campeón del torneo Zonal y clasificó al Provincial. 

El equipo dirigido por Samuel Panatteri contó en el plantel con 7 jugadores del equipo Celeste de la categoría Cadetes, que se encuentra en las instancias finales del Provincial de Clubes y ganó la primera fase del Torneo Federal de la CAB. 

Se trata de Rafael Marzoratti, Ignacio Caffaratti, Mateo Marelli Bona, Felipe Sagrera, Ignacio Tettamanti, Gregorio Hernando Insúa y Sebastián Rey. También integraron el plantel Ramiro Del Do, Dante Rodríguez Boero, Jonatan Furnier, Santino Melo, Federico Vallejos (Náutico Zárate), Emanuel Martínez (Independiente), Joaquín Díaz Ávila (Ciudad de Campana) y Ian Gómez Torres (Atlético Baradero)

En los partidos disputados el sábado en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, el combinado ABZC venció a San Nicolás por 88 a 49, a Pergamino por 97 a 45 y a Junín por 79 a 52. 

 

Estas fueron las estadísticas de los sampedrinos en cada encuentro: 


San Nicolás 88 a 49 

Rafael Marzoratti 5 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. 

Ignacio Caffaratti 12 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia 

Ramiro Del Do 18 puntos (goleador) 

Mateo Marelli Bona 2 puntos y 1 rebote 

Felipe Sagrera 4 puntos 

Ignacio Tettamanti 2 rebotes y 2 asistencias 

Gregorio Hernando Insúa 11 puntos y 3 rebotes. 

Sebastián Rey 11 puntos y 3 rebotes 


Pergamino 97 a 45 

Rafael Marzoratti 5 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias 

Ignacio Caffaratti 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias 

Felipe Sagrera 18 puntos y 2 rebotes (goleador) 

Ignacio Tettamanti 3 puntos 2 rebotes y 1 asistencia 

Gregorio Hernando Insúa 11 puntos y 6 rebotes

Sebastián Rey 12 puntos, 9 rebotes  


Junín 79 a 52 

Rafael Marzoratti 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias 

Ignacio Caffaratti 8 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias 

Ignacio Tettamanti 3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia

Mateo Marelli 2 puntos y 1 rebote 

Felipe Sagrera 3 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia 

Sebastián Rey 16 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias 

Gregorio Hernando Insúa 10 rebotes y 2 asistencias 