Nueva edición de "Mercados Bonaerenses" con camiones de pastas, lácteos y pescados

Una pérdida de gas en un caño madre tuvo lugar en la tarde de este jueves en 11 de Septiembre al 2000 de la ciudad de San Pedro. Una dotación de Bomberos Voluntarios fue convocada al lugar para prestar asistencia ante el riesgo que generaba el escape.
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El programa provincial "Mercados Bonaerenses" se sumará este fin de semana a las actividades del festival "Calle Patria", que se desarrollará en la Plaza Constitución de esta localidad. Los emprendedores locales e itinerantes que integran la red productiva bonaerense comercializarán sus producciones el viernes 10 y el sábado 11, ofreciendo alimentos y artículos de elaboración regional de manera directa a los consumidores.
La propuesta sociocomercial sumará además un atractivo durante la jornada del sábado. A partir de las 9 horas, arribarán las unidades móviles de los camiones de "Pastas y Lácteos" y de "Pescados para Todos", con una variedad de productos esenciales a precios accesibles.
Desde el área organizadora recordaron que los vecinos que realicen sus compras en estos camiones y en los puestos adheridos del programa podrán acceder a los habituales beneficios económicos de la banca pública. Las transacciones contarán con descuentos de hasta el 40% si se abonan a través de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia, promoviendo el ahorro familiar en el marco de las actividades recreativas por el fin de semana largo.
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