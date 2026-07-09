Nueva edición de "Mercados Bonaerenses" con camiones de pastas, lácteos y pescados

El programa provincial "Mercados Bonaerenses" se sumará este fin de semana a las actividades del festival "Calle Patria", que se desarrollará en la Plaza Constitución de esta localidad. Los emprendedores locales e itinerantes que integran la red productiva bonaerense comercializarán sus producciones el viernes 10 y el sábado 11, ofreciendo alimentos y artículos de elaboración regional de manera directa a los consumidores.

La propuesta sociocomercial sumará además un atractivo durante la jornada del sábado. A partir de las 9 horas, arribarán las unidades móviles de los camiones de "Pastas y Lácteos" y de "Pescados para Todos", con una variedad de productos esenciales a precios accesibles.

Desde el área organizadora recordaron que los vecinos que realicen sus compras en estos camiones y en los puestos adheridos del programa podrán acceder a los habituales beneficios económicos de la banca pública. Las transacciones contarán con descuentos de hasta el 40% si se abonan a través de la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia, promoviendo el ahorro familiar en el marco de las actividades recreativas por el fin de semana largo.