Pérdida de gas por una rotura en un caño madre

Una pérdida de gas en un caño madre tuvo lugar en la tarde de este jueves en 11 de Septiembre al 2000 de la ciudad de San Pedro.

Una dotación de Bomberos Voluntarios fue convocada al lugar para prestar asistencia ante el riesgo que generaba el escape.

Operarios de Litoral Gas, empresa prestataria del servicio en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, comenzaron a trabajar en la zona.

El origen del siniestro sería una rotura en la cañería que se produjo durante las tareas de extracción de un árbol.



