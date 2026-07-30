Obras de mejora en Centros de Jubilados con aportes provinciales

Los fondos fueron asignados a través del programa Mayores Bonaerenses Activos, en el marco de un convenio celebrado entre la comuna y la cartera provincial. Esta iniciativa busca fortalecer el funcionamiento diario de los centros mediante obras edilicias, refacciones estructurales y la compra de equipamiento clave para la atención de sus socios.

Para supervisar el estado de los trabajos, el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, junto a la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, realizaron un recorrido por las sedes de San Pedro, Los Aromos y Río Tala, donde dialogaron con directivos y referentes institucionales.

Durante la visita a la sede céntrica de San Pedro, su presidente, Hugo Ramírez, detalló que los aportes posibilitaron la instalación de nuevos ventiladores, el avance en la construcción de la vereda exterior y la reparación de una de las paredes principales del inmueble.

Por su parte, en el Centro de Los Aromos, su representante Juan Piri explicó que los recursos se destinaron a la transformación de un antiguo garaje abierto en una sala de espera cubierta para el comedor, espacio que además funcionará como depósito de documentación y elementos operativos. Hasta el momento se completaron las paredes y el techo aportado por el Municipio, restando únicamente la colocación del ventiluz, piletas, contrapiso y pintura.

En tanto, en la localidad de Río Tala, la secretaria María Esther Gallego destacó que el subsidio sirvió para equipar la cocina con mesada, bajo mesada, mesa e instalación de un nuevo termotanque, además de sumar cortinas para ambientar las distintas dependencias.

Al cierre de la jornada, Walter Sánchez destacó la función indispensable que cumplen estos espacios en el entramado social local, al tiempo que reafirmó la importancia de mantener un trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno Provincial para dar respuesta continua a las necesidades de la comunidad.

Las gestiones concretadas por el intendente Cecilio Salazar ante el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, permitieron al Municipio de San Pedro destinar un total de $2.600.000 a diversas instituciones de la tercera edad. La inversión beneficia directamente a las sedes de San Pedro, Los Aromos, Río Tala y Vuelta de Obligado.