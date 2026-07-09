"El 9 de Julio fue la decisión política de dejar de ser colonia y asumir nuestro destino"

Autoridades y representantes de instituciones y escuelas particiapron en la plaza San Martín de Gobernador Castro del acto oficial en conmemoración de la Declaración de la Independencia.

Durante la ceremonia, el Intendente Cecilio Salazar, brindó un discurso en el cual abordó el contexto de la gesta patria y analizó el significado actual de la soberanía.

"El 9 de Julio no es solamente una conmemoración, sino una decisión política de esos años. Una de las más importantes que tomó nuestro pueblo: dejar de ser colonia, asumir su destino y declarar ante el mundo que las provincias unidas querían ser libres, sobernades e independientes", afirmó el jefe comunal al iniciar su alocución.

Al evocar las complejas circunstancias que rodearon a los congresales de 1816, el mandatario local recordó que "aquellos hombres y mujeres declararon la libertad en un país ordenado, tranquilo y resuelto: lo hicieron en medio de guerras, presiones externas, diferencias internas, incertidumbres económicas y amenazas permanentes". En ese mismo sentido, Salazar enfatizó que el quiebre colonial se produjo "cuando había que elegir entre la comodidad de obedecer o el riesgo de construir una patria y eligieron la patria".

El discurso del titular del Ejecutivo conectó el legado histórico con los desafíos de la coyuntura contemporánea, al señalar que "por eso, cada 9 de Julio tenemos que preguntarnos qué significa hoy ser independientes".

Al respecto, el intendente definió los ejes que, desde su perspectiva, garantizan la soberanía nacional en el presente: "La independencia se defiende cuidando nuestros recursos naturales, protegiendo el trabajo argentino, sosteniendo aquello que permite vivir con dignidad, como la salud pública, la educación pública, la producción nacional, la ciencia, la industria, la cultura y la comunidad organizada".

Hacia el cierre del acto, Salazar concluyó su intervención con una postura ante el modelo de gestión del país, al asegurar que la emancipación "se defiende cuando decimos que la Argentina no puede ser pensado como una empresa, una planilla de cálculo ni como un territorio disponible para intereses ajenos a su gente".