Detuvieron en el acceso a Baradero a una pareja de Rosario que huyó por la Ruta 9

Una pareja oriunda de la ciudad de Rosario fue aprehendida este martes por la tarde tras protagonizar una extensa persecución policial por la Ruta Nacional 9 y evadir múltiples controles de tránsito, en un procedimiento que culminó con la interceptación del vehículo en el ingreso a la localidad de Baradero.

El hecho se inició alrededor de las 17:00 a la altura de la localidad de Alsina, cuando el automóvil Volkswagen Vento de color negro esquivó un puesto de control dispuesto por la Policía Vial. Tras emprender la fuga, las fuerzas de seguridad emitieron una alerta regional para coordinar un operativo de localización y seguimiento.

Minutos más tarde, efectivos dependientes de la Policía Comunitaria de San Pedro intentaron detener la marcha del rodado, pero sus ocupantes desoyeron las indicaciones y continuaron la huida mediante maniobras de alto riesgo. Según precisaron fuentes del caso, el vehículo circuló por la banquina a lo largo de varios kilómetros para eludir el despliegue policial.

La persecución finalizó en el puente de acceso a Baradero, donde la implementación de un operativo cerrojo permitió bloquear el paso del automóvil. Durante la requisa de la unidad, los uniformados constataron la presencia de una importante cantidad de bultos que contenían prendas de vestir.

Ambos ocupantes fueron demorados y trasladados a la sede policial de San Pedro, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes. En tanto, los investigadores procuran establecer si la fuga se desencadenó debido a que el automóvil presentaba impedimentos legales para circular.